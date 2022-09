Una tiktoker es fa viral per vendre joies fabricades amb semen

Instagram @trinketsbyamandabooth

Una usuària de TikTok s'ha fet viral a la famosa plataforma gràcies a la seva “art”: vendre joies artesanes realitzades a base de semen. L'artista canadenca, Amanda Booth , comparteix a la xarxa social tot tipus de joies: collarets, polseres, anells, etc.

Però més enllà del semen, també s'aprofita d' un altre tipus de fluids del cos humà, com ara la llet materna, les cendres d'una persona incinerada, pells i fins i tot flocs de pèl. Com no podia ser altrament, davant d'una activitat tan insòlita, els seus vídeos s'han viralitzat fins al punt que ja té gairebé 6 milions de visualitzacions.

Segons ella, tot va començar com una broma després que els seus clients li fessin aquest curiós suggeriment i ella el va publicar a Facebook. Tot i això, ho va intentar fer de debò amb el semen del seu marit i va veure que era possible fer joieria amb aquest líquid. Des d'aquí, no ha deixat de rebre sol·licituds per fer diferents figures.

La seva única condició és que els clients segellin el semen en un recipient i l'embossin dues vegades perquè no es vessi en el procés.