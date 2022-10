Rebutgen en una feina un home amb un penis de 24 cm perquè perquè van pensar que tenia una erecció

Mentre que per a alguns la mida del penis és una cosa del que estar orgullós, altres busquen una cirurgia de reducció de penis per fer que les seves vides i relacions siguin una mica menys complicades.

Home afectat per la mida del penis @ep

Una persona ha explicat a Chanel 4, del Regne Unit, la vergonyosa situació que va haver de viure quan va ser rebutjat d'una oferta de treball després del seleccionador pensés que tenia una erecció.

L'home va començar la seva entrevista explicant que el seu penis és "aproximadament una dotzena part de la meva alçada" . Fins i tot té "roba interior especial" per evitar que el seu penis "caigui", amb una 'bossa' addicional perquè "càpiga tot".

Parlant d'un incident en què va haver d'usar un vestit per a una entrevista, diu: "La resposta que vaig obtenir va ser: 'No aconseguiràs la feina, pensem que eres un bon candidat, però pensem que era inapropiat'". comportament que està passant.

" Van pensar que tenia una erecció durant tota aquesta entrevista, i em van dir: 'La teva vestida no estava bé' ", assegura l'afectat. Joe continua: "Clarament volien dir que podem veure la teva p**a".

Els espectadors de Chanel 4 van quedar atònits amb el relat de l'afectat, narrat en un documental, van quedar força atònits amb les escenes, una de les quals presenta un penis de gairebé 27 centímetres sense censura.

A partir de les 16.00 hores, quan estava previst l'inici de la reunió, han anat arribant membres de la direcció --uns altres s'han connectat telemàticament--, i l'última a acostar-se fins a la seu de Junts ha sigut la presidenta del partit, Laura Borràs, que l'ha fet mitja hora més tard i en solitari, sense anar acompanyada per Dalmases, com és habitual.

ABSÈNCIA DE *DALMASES



Després de l'arribada de Borràs ha començat la trobada sense la presència del diputat de *Junts, que no ha acudit a la reunió malgrat estar convocat, deixant la seua cadira buida en la reunió com a vicepresident del partit.

Fonts consultades per Europa Press han precisat que Borràs ha explicat que Dalmases no ha pogut ser present perquè ha patit una "crisi d'ansietat" i ha hagut d'anar a l'Hospital de Sant Pau.

"TERME MITJÀ"



"El que s'ha aprovat és un terme mitjà", han assegurat alguns dels membres de l'executiva a l'eixida de la trobada, en el qual diversos d'ells han demanat obertament la dimissió del diputat de Junts.

El debat, segons alguns presents en la reunió, ha sigut dur en alguns moments, i s'han debatut diferents alternatives, com la possible dimissió de Dalmases o elevar el cas a la comissió de garanties, entre altres: "Això no podia acabar només amb una sanció", adverteix un dels dirigents consultats.

Segons les citades fonts, Borràs ha acabat "acceptant" la dimissió del diputat de Junts com a vicepresident de la formació, amb el que ara caldrà veure si es nomena una nova persona perquè li substituïsca.

INFORME



Molts dels quals demanaven la dimissió de Dalmases estaven també molestos per la carta que el diputat va enviar a l'adreça en què carregava contra l'informe de Oranich, assegurant que "no s'ajusta a la realitat dels fets esdevinguts".

En la seua opinió, el que havia de ser un expedient informatiu urgent va perdre la seua finalitat originària i considera que s'ha convertit "en una espècie d'expedient disciplinari completament irregular, perquè ni existia cap tràmit ni acord d'incoació ni s'ha seguit el procediment previst i en particular el preceptiu tràmit d'audiència a l'interessat".

Per part seua, Oranich va assegurar que havia rebut "pressions inacceptables" per part de Borràs durant l'elaboració de l'informe, va manifestar el seu enuig davant la reacció de Dalmases i va defensar que el seu informe era objectiu i que el problema era el comportament del diputat de Junts.

A més, va explicar que durant l'elaboració de l'informe va rebre anomenades de moltes persones, entre elles de diputats i periodistes de mitjans de comunicació, dient que havien rebut "intimidacions" i crits per part de Dalmases.