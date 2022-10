Mor l'home més brut del món després de dutxar-se per primer cop en 60 anys

L'home més brut del món @ Twitter

L''home més brut del món' es va mantenir allunyat de les dutxes durant més de mig segle; va morir a l'edat de 94 anys a l'Iran recentment, van informar els mitjans estatals. Si bé és possible que hagi mort a causa de factors relacionats amb l'edat, ha mort després d'enganxar-se el primer bany en dècades.

Un informe de The Guardian va citar l'agència de notícies Irna dient que l'ancià va morir diumenge al seu poble de Dejgah a la província del sud de Fars, Iran.

No s'havia banyat en dècades i estava cobert de sutge. Els mitjans locals van informar que se les havia arreglat per mantenir-se allunyat de l'aigua i el sabó durant més de 60 anys.

Els ciutadans del seu llogaret asseguren que el recent mort havia experimentat alguns "contratemps emocionals" en la seva joventut que el van portar a negar-se a banyar-se.

The Tehran Times havia informat el 2014 que sobrevivia fumant una pipa que estava "omple d'excrements d'animals", perquè creia que mantenir-se net "l'emmalaltaria".

Les fotos disponibles a Internet mostren Haji en un estat descurat, fumant diverses cigarretes alhora. Irna va informar que fa només uns mesos, els vilatans l'havien convençut que es rentés per primera vegada en molt de temps: seria la seva última dutxa.

Curiosament, després de la mort de Haji, un home de l'Índia possiblement podria obtenir el títol no oficial de ser el “més brut” del món. El 2009 es va informar que un tal Kailash 'Kalau' Singh, d'un poble als afores de Varanasi, no s'havia banyat durant més de 30 anys, per posar fi a “tots els problemes que enfronta la nació”