VÍDEO: Anitta 'perrea' Ayuso a Los40 Music Awards 2022

Anitta 'perrea' Ayuso a Los40 Music Awards 2022 | @ELS40

La gala de Los40 Music Awards va deixar un momentàs que va ser l'autèntic protagonista a la gala de la música que va albergar el Wizink Center de Madrid. La cantant nascuda a Rio de Janeiro, Anitta, no va defraudar quan va començar a interpretar ' Embolicar ', un dels seus grans temes. Fins i tot la brasilera va baixar de l'escenari i va començar el moment viral. Mentre recorria la part baixa de l'escenari, es va aturar davant d' Isabel Díaz Ayuso , la presidenta de la Comunitat de Madrid, i va realitzar un sensual ball als peus de la política.

Fins a 9.000 persones es van donar cita al recinte madrileny per presenciar el lliurament de premis que van coronar ' Motomami ' de Rosalía com a 'Millor àlbum de l'any' , envoltats de celebritats i músics que s'hi trobaven. Per descomptat, les actuacions no faltarien i una va ser de l'artista brasilera.