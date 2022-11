VÍDEO: Un pare diu que el seu ordinador estava ple d'escombraries i la seva filla el renta amb sabó

Una nena amb moltes ganes d'ajudar va voler fer tot el possible per complaure el pare. El va escoltar dient que el seu ordinador estava ple d'escombraries i ella, aplicant la lògica més pura, va agafar el portàtil i el va submergir en aigua per rentar-lo amb sabó.

Com tothom pot imaginar, la bona acció de la nena no va acabar de la millor forma, i el pare es va quedar sense el seu Macbook .

Tot i això, la incocència de la nena i la seva bona intenció han entendregut milers d'usuaris de TikTok, on s'ha compartit el vídeo.

El succés va tenir lloc a Douyin, Xina. A continuació, podeu veure les imatges: