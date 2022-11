Detenen una dona a l'aeroport per portar un tap anal amb les cendres del seu nòvio mort

Tap anal amb què viatja Sarah Button / @tallfatcat

Sarah Button , una noia de 23 anys, sol viatjar sempre amb el seu xicot. El problema és que va morir, i per això ha viatjat a molts racons del món amb un tap anal de metall en què havia gravat la paraula "sempre". Precisament aquesta joguina sexual va ser un regal de broma del seu xicot, però a l'hora de la veritat es va convertir en un problema.

La jove va parlar per al mitjà Need to Know i va explicar que "inicialment estàvem preocupats per portar-lo al meu equipatge de mà, així que ho vaig deixar dins amb l'esperança d'evitar explicacions"."Va ser una mica estressant, però anteriorment havia passat per seguretat amb un complement normal sense incidents, així que tenia una sensació de calma i fe en què tots dos ho aconseguiríem", va comentar Sarah Button.

"La intenció inicialment era una broma perquè havia passat molt de temps allà i era el seu lloc favorit ", explicava de manera graciosa la noia.

Aquesta no era precisament la primera vegada que provava de "viatjar amb ell", però el 2019 va estar en seriosos problemes quan va visitar l'aeroport d' Abu Dhabi als Emirats Àrabs , i va acabar prohibida al Golf.

"Li vaig explicar de què es tractava, però hi havia una treballadora que va escoltar la conversa que va donar lloc a alguns intercanvis entre nosaltres i als funcionaris masculins no els va agradar la vulgaritat que estava fent servir per explicar ", va dir. "Ens van portar a part a mi i al meu amic sense donar gaires explicacions".

La noia de 23 anys va afirmar que li van treure el passaport i el telèfon mòbil, i va haver de trucar al pare perquè es posés en contacte amb l'Ambaixada d'Austràlia i demanar ajuda. "Una hora més tard va venir un funcionari i ens va fer signar un document estranger súper llarg i va dir que si sortíem de les portes de l'aeroport aniríem a la presó. Va ser un dia llarg", va comentar.

Tot i aquest inconvenient, Sarah no ha deixat de viatjar a llocs on la parella havia somiat anar, com la Gran Barrera de Coral, i aniran al concert de la banda de rock britànica Bring Me The Horizon al desembre.