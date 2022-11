Un nen es fa passar per la seva mare a WhatsApp per enganyar el seu pare i aconseguir un gosset

Raça de cocker spaniel / Freepik

L'enginy dels nens és llegendari, i encara més si volen aconseguir alguna cosa que els fa realment il·lusió. Això és el que ha fet Noah Ley, un nen de nou anys que va aconseguir enganyar el seu pare perquè li compressin un gosset. I com ho va fer? Fent-se passar per la seva mare a WhatsApp.

El nen va utilitzar paraules com "carinyo" o "amor" perquè la suplantació d'identitat tingués més èxit. Així va ser la conversa:

Extracte de la conversa

Aquesta seria la traducció:

- El Noah vol un altre gos! Què et sembla?

- No em facis decidir-ho a mi... Què pensen els nens?

- No paren de cridar. Kev, simplement ves a buscar-ne un! Els nens estan plorant. Quan arriba el gos, carinyo?

- Potser avui, potser demà.

- Val, amor.

La família havia estat discutint sobre si recollir un segon cadell, atès que ja tenien un gos a la família. El pare va trucar a la mare per dir-li que hi havia un cocker spaniel daurat de dos mesos que estava disponible, però ella va dir que necessitava pensar-ho. Aquí va ser quan el fill va recollir el testimoni de la conversa i va fer de les seves per aconseguir el segon gos de la família.

Quan Janine, la dona, es va adonar del que havia fet Noah, ja era massa tard perquè Kevyn, el pare, ja havia anat a buscar la Lulu.