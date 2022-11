VÍDEO: Un home arriba vestit de pallasso a la vetlla de la seva mare

Zhakita Mix, l'home que va arribar vestit de pallasso a la vetlla de la seva mare / TikTok @zhakitamixoficial

Un home va rebre la tràgica notícia de la mort de la seva mare, algú que volia immensament. Zhakita Mix, el famós tiktoker amb més de 70.000 seguidors a la xarxa social, va anar vestit de pallasso a la vetlla de la seva mare per rendir-li un emotiu tribut final en què va ser "l'últim xou" per a ella.

Hi ha un motiu ocult després d'aquesta decisió, i és que l'humorista considera que la seva mare li va ensenyar tot el necessari per fer riure la gent . Al vídeo es pot veure com l'home entra amb una rosa i un globus a la mà, i amb la veu entretallada, li diu " Què bonica la teva festa! Com tu volies, aquí estic a la teva festa, fins al cel vaig per tu, mamita; aquí et vaig portar el teu globus i la teva floreta".

El pallasso no pot reprimir el plor i segueix amb el seu discurs: "Per tu tot ho hem fet, hem batallat amb tu, vull que estiguis feliç de mi, perquè tu em vas donar aquest do de fer riure la gent. El dia d'avui estic trist, sóc un pallasso que plora per dins, per això, mamita, per a tu, fins al cel, mamita Victoria".

