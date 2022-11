Ordenen cremar un altar després de sorprendre un sacerdot fent un trio a sobre

Un exsacerdot dels Estats Units es va declarar culpable d?obscenitat després de ser sorprès tenint un trio amb dues dones en un altar. Entre tots els llocs que podia escollir per gravar un vídeo sexual, el sacerdot catòlic va decidir fer-ho davant dels ulls de Déu.

Dilluns (21 de novembre), l'ex-prevere de l'Església Catòlica de Pearl River (Luisiana), Travis Clark, es va declarar culpable d'un delicte greu d'obscenitat després que el sorprenguessin tenint un trio amb dues dones a l'altar.

El trio va tenir lloc el 30 de setembre de 2020 i va ser descobert quan un transeünt va veure llums encesos a l'església a les 11:00 pm i va anar a investigar. Mirant a través de la finestra, en lloc de trobar Clark sumit a la pregària, estava enmig d'un trio amb dues dones.

Mentre Clark i les dues dones tenien un trípode i una càmera per gravar el seu trio, el transeünt també va treure el telèfon per gravar el comportament juganer , capturant Clark nu a la part superior de l'altar ia les dues dones amb vestits no adequats per a una església .

Després de veure l'espectacle, el transeünt va trucar a la policia i els va mostrar les imatges. Després d'exposar els fets, les autoritats van arrestar Clark i les dues dones immediatament, i van deixar la comunitat de Pearl River totalment horroritzada.

Tots tres estaven encausats per delictes de presumpta obscenitat (haver tingut relacions sexuals en un lloc públic), però els càrrecs de les dones es van rebaixar més tard, sent acusades de vandalisme.

El dilluns 21 de novembre, la jutgessa del Districte Judicial 22, Ellen Creel, va condemnar Clark a tres anys de presó i tres anys de llibertat condicional supervisada després que es declarés culpable d'obscenitat.

L'ex sacerdot també haurà de pagar una multa de 1.000 dòlars.

Ja va pagar 8.000 dòlars després que l'arquebisbe Gregory Aymond exigís que es cremés i reemplacés l'altar pel fet que s'havien realitzat actes sexuals a sobre : qualsevol violació d'un lloc sagrat que hagi de ser 'reparat per ritu penitencial' segons la llei canònica.

En resposta a la sentència i la remoció del sacerdoci de Clark, Michael Kennedy, l'advocat defensor de Clark, va declarar: "Crec que és molt menys probable que el meu client es trobi en una situació similar mai més. On sigui que la vida porti el Sr. Clark des d'aquí, espero que ho trobi bé i capaç de deixar-ho completament enrere”.