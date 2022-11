Una mare dóna a llum en un McDonald's i el nadó s'acaba anomenant 'Petit Nugget'

Petit Nugget @twitter

Una dona embarassada que es dirigia a l'hospital va acabar donant llum a un McDonald's amb l'ajuda dels empleats del restaurant. Alandria Worthy estava conduint cap a l'hospital dimecres amb el seu promès Deandre Phillips dimecres a la matinada quan va demanar aturar-se i anar al bany en un McDonalds a Atlanta, Geòrgia.

"Vaig anar al bany i vaig trencar aigües immediatament" , va dir Worthy. Afortunadament, el gerent de la franquícia va anar a veure la nova mare i es va adonar del que estava passant. "Estava en aquest bany recolzada, cridant", va dir el gerent Tunisia Woodward a 11 Alive News .

"Tindrem un nadó avui", va dir Tunisia Woodward al seu personal. Woodward va demanar ajuda a dues de les seves companyes de treball, Keisha Blue-Murray i Sha'querria Kaigler, per ajudar al part.

Phillips va entrar al restaurant per veure com estava la seva promesa, i se la va trobar al mig del part. Aleshores va recolzar les cames de Worthy sobre les seves espatlles mentre ella agafava el braç de Woodward per empènyer. El nadó va sortir de cap a les mans del seu pare.

Worthy i Phillips van trucar al seu nadó Nandi Ariyah Moremi Phillips, però el personal de McDonalds va pensar en un sobrenom més apropiat: "Petit Nugget" . "Ja tenia nom fins i tot abans d'anar-se'n del McDonalds", va dir Worthy, que va acabar acceptant el sobrenom que va idear el personal de la cadena de menjar ràpid.

El pare, Phillips, també va pensar que el nom encaixava. "Als meus pares també els va encantar el nom. Estàvem com, està bé, li queda bé. El meu petit nugget", assegura Phillips.

El propietari de la franquícia, Steve Akinboro, va dir que els estava donant als membres del personal que van ajudar en el naixement targetes de regal de 250 dòlars a cadascun.

Phillips i Worthy van dir que planejaven tornar a visitar el restaurant aviat per presentar a la 'Petita Nugget' el personal que va ajudar a portar-la al món.