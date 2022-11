Una dona més gran de 83 anys acaba a urgències cada vegada que manté sexe amb el seu xicot de 37 anys

La parella vivint el seu amor / Foto: Facebook

Una dona més gran de 83 anys ha hagut de donar fre al sexe amb el seu xicot de 37 anys, ja que cada vegada que tenen relacions íntimes acaba a l'hospital. El seu xicot egipci, 46 anys més jove que ella, ha estat la seva parella durant 37 anys i el sexe ha estat durant aquest temps una part molt important de la seva relació.

El problema és que, des que Mohammad Ahmed Ibriham es va traslladar a la casa de la dona gran a Somerset, les seves trobades s'han hagut de reduir per motius de salut. Iris Jones, la dona, diu que “el sexe ha passat una mica a un segon pla per ara. Mohamed m'estima més del que jo ho vull a ell, però tinc 83 anys i no estic tan en forma com solia estar. Necessito prendre una mica de descans de tant en tant".

Iris va afegir: "Tinc la pell molt fina i si la seva pell frega la meva, se m'esquinça la pell i acabo a urgències o als metges". Inlús va afegir que cada cop que els metges la veuen, saben el motiu pel qual acudeix, i que la consideren "una clienta habitual".

Iris i Mohamed es van conèixer a través de Facebook el 2019 després que el seu fill li comprés un ordinador portàtil. A continuació, va començar a parlar amb Mohamed, que llavors estava en un matrimoni arreglat de 10 anys.

La dona gran va volar al Caire només cinc mesos després que tinguessin una "connexió espiritual", amb un vestit de núvia a la bossa perquè va suposar que es casarien. Per desgràcia, no es van poder casar immediatament, ja que Iris, que havia estat divorciada durant 27 anys, no havia portat els seus papers.

Finalment, la parella es va poder casar a la tercera visita d'Iris, l'octubre del 2020.