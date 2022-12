Un treballador ferroviari demana els seus caps per cobrar un sou estratosfèric sense fer pràcticament res

Foto: Pixabay

Un empleat ferroviari ha demandat la seva empresa perquè considera que les seves úniques funcions són llegir el diari, fer caminades i menjar entrepans, cobrant un sou de 105.000 lliures . Dermot Mills, el treballador en qüestió, va denunciar Irish Rails el 2014 i va ser apartat de l'empresa.

El gerent de finances es va excusar dient que l'acomiadament estava basat en alguns assumptes comptables, però la realitat va ser que va prendre aquesta decisió per haver denunciat el tema.

Mills va presentar una queixa en virtut de la Llei de Divulgacions Protegides del 2014 en relació amb el seu tracte a l'empresa. El treballador va testificar que des de l'any 2000 fins aproximadament el 2007, va guanyar prop de 216.000 lliures. El 2010 va ser ascendit, però tres anys després va demanar la baixa perquè es va sentir "assetjat" després del seu ascens. Quan va tornar a treballar, ho va fer amb l'estatus i el salari anterior.

Tot i això, Mills ha comentat que en realitat el seu paper havia canviat i li van demanar que gestionés una cartera de deute per valor de 8 milions d'euros, que s'havien reduït a 40.000. "Hi va haver certs problemes amb els deutors i vaig veure certes coses. Vaig intentar aixecar banderes vermelles per tot arreu”, va dir el treballador.

Després d'intentar avisar d'aquest assumpte, les seves tasques es van relegar pràcticament al no-res, i ara teletreballa dos dies a la setmana i els altres tres dies és a l'oficina. "Si vaig a l'oficina, entro a les 10 del matí. Compro dos diaris i un sandvitx. Entro al meu cubicle, encenc el meu ordinador, miro els correus electrònics. No hi ha correus electrònics associats amb la feina, no hi ha missatges, no hi ha comunicacions, no hi ha comunicacions”, lamenta Mills.

El seu representant, l'excap de recursos humans d'Irish Rail, John Keenan, li va preguntar: "Et paguen 120.000 lliures per no fer res?", i ell va respondre que sí.

L'audiència va ser ajornada i la propera compareixença se celebrarà al febrer a causa d'una sol·licitud d'un testimoni nou per part dels caps.