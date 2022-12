Una dona gran apaga dues vegades el ventilador d'un pacient en un hospital perquè li molestava el soroll

Ventilador hospital @ep

Una dona gran ha estat arrestada en un hospital alemany després d'apagar dues vegades el ventilador d'un altre pacient. La dona de 72 anys va ser arrestada sota sospita d?intent d?homicidi involuntari a Mannheim dimarts a la nit. Segons les autoritats, no li va agradar el so del ventilador connectat a una dona de 79 anys, per la qual cosa va decidir apagar-lo fins a dues vegades.

Després de la primera vegada, el personal de l'hospital li va dir que era vital per al pacient, però ella va seguir endavant i el va tornar a apagar més tard durant la nit.

La pacient assistida pel ventilador va haver de ser reanimada i, encara que la seva vida no corre perill, encara requereix cures intensives, van dir les autoritats.

La sospitosa va ser portada davant d'un jutge dimecres i traslladada a la presó. En un comunicat de premsa, la policia de Mannheim i l'oficina del fiscal assegura que la dona va apagar el ventilador en un moment no especificat abans de les 8 del matí després de "pertorbar-se pel soroll provinent del dispositiu d'oxigen".

Tot i que el personal de l'hospital li va informar que el subministrament d'oxigen era una mesura vital, va ignorar els advertiments i va apagar el dispositiu novament al voltant de les 9 pm

Després de l'incident, la sospitosa va rebre una ordre d'arrest i va ser portada davant un jutge al tribunal de districte de Mannheim dimecres, on va ser portada a la presó. La investigació continua en curs.