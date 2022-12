VÍDEO: Un grup de vaques ajuda la policia a capturar un delinqüent

Vaques perseguint el delinqüent @Twitter

Un grup de vaques ha frustrat la fugida d'un home que estava sent perseguit per la policia a Devon, Regne Unit . Les imatges de la càmera de visió nocturna d'un helicòpter de la policia mostren l'home i és perseguit per vaques a través d'un camp.

El ramat va ajudar els policies a detectar el sospitós amb les seves càmeres especials d'imatges tèrmiques des del cel, i després van poder donar-li la localització a l'equip que era a terra.

Al vídeo, que va ser compartit a Twitter pel Servei Aeri de la Policia Nacional (NPAS) South West, es pot escoltar un membre de la tripulació de l'helicòpter dient-li al seu col·lega a terra: "En realitat, algunes vaques ho estan perseguint en aquest moment”.

Després que els policies aturessin l'home, un membre del personal de l'equip al terreny li va agrair a l'oficial de NPAS la seva feina, però aquest va contestar: "Agraïu-li-ho a les vaques".