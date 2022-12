Massacre per Nadal: el dia que el Pare Noel va entrar en una casa i va assassinar nou persones

Tim mossholder egV4ig2ZhpA unsplash (1)

Era 24 de desembre i la família Ortega, de Los Angeles, estava reunida a casa per celebrar la nit de Nadal quan el timbre va sonar. La petita de la família, Katrina Yuzelpolsky, de 8 anys, va córrer a obrir la porta. Al davant es va trobar un home vestit de vermell que carregava un regal enorme. Els seus somnis s'havien fet realitat: el Pare Noel havia arribat per portar els regals a la família. Però el somni es va convertir en un malson, i l'home que va arribar a la casa ubicada el 1129 d'East Knollcrest Drive no era res més que un assassí amb ganes de sang vestit amb un vestit nadalenc.

Els familiars de la nena van sentir un tret i es van dirigir a l'entrada, on van trobar el fals Pare Noel, Bruce Pardo, amb dues pistoles semiautomàtiques. La nena que li va obrir la porta estava a terra sagnant. Tot seguit va començar a disparar a tots els presents, iniciant una de les massacres més sagnants que es recorden en una nit de Nadal.

Bruce Jeffrey Pardo , nascut el 23 de març de 1963, no era una persona que semblés que pogués acabar realitzant tal massacre. Treballava com a enginyer en un laboratori al servei de la NASA i presumia d'una relació estable amb Sylvia Orza Ortega, mare de tres fills.

Però res no era el que semblava. Abans de casar-se amb Ortega el 2006, Bruce va abandonar la seva antiga nòvia a l'altar després de buidar els comptes del banc. A més, perdut tot contacte amb el seu primer fill, paraplègic després de patir un accident a casa mentre Bruce veia la televisió. Ortega va descobrir els secrets del seu marit el 2008, i va decidir divorciar-se'n.

Després del divorci, Bruce va començar a planejar la venjança. Després de perdre la feina, es va començar a obsessionar amb les armes fins al punt de construir un llançaflames casolà. I a finals de setembre li va demanar a una cosidora que li confeccionés el vestit del Pare Noel amb què va cometre el crim.

I va arribar el tràgic dia, el 24 de desembre de 2008 , quan Bruce va agafar els seus llançaflames i ho va embolicar en paper de regal. També va agafar quatre armes semiautomàtiques i es va vestir del Pare Noel. A les 22:30, el Pare Noel assassí estava davant la casa de la seva exdona carregant el regal quan va trucar al timbre.

Després de disparar la petita Katrina amb al cap, l'home va començar a disparar indiscriminadament. La matança va durar pocs minuts, i 9 persones de les 25 que havien a la casa van ser assassinades : Sylvia; els seus pares Alicia Sotomayor Ortega i Joseph S. Ortega; els seus germans Charles, James i Alicia; les seves cunyades Cheri Lynn i Teresa; i el seu nebot polític Michael Andre Ortiz. Katrina, la petita que va rebre el primer tret, aconsegueixo sobreviure.

Una trucada a Emergències va advertir a les autoritats del que passava a la casa dels Ortega. Mentre la policia es dirigia al lloc, Bruce va treure el seu llançaflames casolà i va incendiar la casa. Els adorns nadalencs juntament amb el combustible ruixat per Pardo van provocar que el foc fos gairebé incontrolable.

Bruce va aconseguir fugir del lloc, però les fortes cremades que havia patit després d'incendiar el domicili li van impedir executar el pla per evadir la justícia. Sense sortides, va decidir suïcidar-se disparant-se al cap quan era a la butaca de casa del seu germà. Quan la policia va localitzar el cos va trobar 17.000 dòlars en efectiu, les claus d?un cotxe de lloguer i el vestit del Pare Noel amb restes de carn cremada de l?assassí que havien quedat enganxades.