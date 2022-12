Castiguen un nen sense regals durant dos anys per pagar £245 al Fortnite amb el compte de l'àvia

El nen va pagar gairebé 250 lliures per compres del Fortnite / Pixabay

Un nen de 10 anys haurà de veure com es queda sense regals durant dos anys a causa d'una decisió molt mala que va prendre: pagar factures del Fortnite amb la targeta de la seva àvia. Un usuari ho va explicar per la plataforma de Reddit perquè la resta d'individus li donessin una idea per escarmentar-lo.

L'usuari, anomenat Pandalungs, va explicar que el va deixar al seu nebot el seu Nintendo Switch perquè ell volia jugar al Fortnite. El nen va demanar a la seva àvia que li deixés comprar una passada de batalla del joc, que sol costar prop de £7, i ella va accedir, per la qual cosa li va donar la targeta de crèdit perquè introduís la informació.

Dies després, l'àvia va veure que el càrrec es va repetir, però ell va explicar que havia estat "per accent", per la qual cosa no va prendre cartes a l'assumpte. Durant els següents mesos, el nen va continuar comprant fins a arribar a la ni més ni menys xifra de £245.

“D'alguna manera sempre era un error, i immediatament m'enviava un missatge de text i es disculpava. Va arribar a demanar-nos que no expliquéssim als seus pares”, va explicar Pandalungs.

L'oncle del nen va acabar afartant-se, per la qual cosa va acabar informant els seus pares de les compres que feia amb la targeta de crèdit de la seva àvia, a més de recuperar el Switch. Per tal de castigar-lo, Pandalungs va decidir que cada vegada que anés a comprar-li un regal al seu nebot, posaria diners al compte de l'àvia per pagar les 245 lliures.