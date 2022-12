La cistella inclou un satisfyer / Freepik

Les cistelles de Nadal són un dels elements més esperats per aquestes dates. Pernil, embotit, aliments de pica pica... qualsevol cosa és benvinguda. Tot i això, una funerària d'Ourense s'ha "passat el joc" després de crear una de les cistelles més innovadores i variades probablement d'Espanya sencera.

Al tractar-se d'una funerària, la cistella ha passat a ser un taüt on conté un patinet elèctric, un televisor de 55 polzades, una cafetera, un robot de cuina, una paleta ibèrica, ampolles de vi... i fins i tot un succionador de clítoris. En total, una cistella valorada en 2.500 euros.

Aquesta funerària, situada al barri A Valenzá, a Barbadás, crea cistelles sorprenents des de fa cinc anys, cosa que s'ha acabat transformat en un autèntic reclam al veïnat.

COM ES POT GUANYAR LA CISTELLA?

Per guanyar-la, només s'ha de comprar una de les 333 rifes que ofereix la Funerària Ourense i que només costa 10 euros. La millor part és que aquest any tots els diners recaptats tindran fins solidaris, i es destinaran al projecte solidari ApúntasTE, una associació que treballa amb nens autistes i que ofereix diferents serveis com logopèdia, teràpia ocupacional, suport escolar, etc.

El guanyador del premi serà aquell la rifa del qual coincideixi amb els tres últims números del primer premi del Sorteig del Nen, a Reis.