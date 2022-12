Indignació a les xarxes per un home que va tenyir els cabells al seu gos perquè s'assembli a Pikachu

Gos tenyit per assemblar-se a Pikachu - Imatge:@cjzero/Twitter

Moltes persones s'han indignat després que un gos tenyit per assemblar-se a un Pokémon fos vist en un esdeveniment esportiu als Estats Units. El petit i esponjós gos estava tenyit de groc brillant amb taques vermelles a les galtes, per assemblar-se al Pikachu de l'exitosa franquícia japonesa, segons informa el Daily Star.

El gos va ser vist sent bressolat pel seu amo en un partit de bàsquet, on Miami Heat es va enfrontar als Minnesota Timberwolves el 27 de desembre.

Mentre transcorria la trobada les càmeres anaven enfocant l'afició, quan de sobte va aparèixer el gos. Una persona va escriure a Twitter: "Què és això? Què dimonis? No crec que aquest gos hagi demanat que li facin aquest treball de pintura"

Les marques inusuals del gos han provocat la ira d'Internet, i moltes persones afirmen que fer això a un gos és un acte crueltat animal, ja que el tint dissenyat per a humans pot causar danys als animals, de vegades de manera irreparable. Fins i tot pot causar càncer o cremades químiques.

"Això és fotudament fastigós", va dir un usuari. Un altre usuari va ser més dur i simplement va dir: "Presó".

Al mercat hi ha una gran varietat de tints per a animals als quals resulta molt senzill accedir. Es tracta de productes que es modifiquen per adaptar-se al pH de la pell del gos i evitar així intoxicacions greus en cas de ser ingerits. Tot i això, no asseguren que l'animal no pateixi cap tipus de reacció al·lèrgica després de la seva aplicació. Molts tints provoquen picors, irritació i envermelliment a la pell dels gossos, tot i ser, teòricament, inofensiu per a ells.