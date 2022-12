Un home amaga els seus estalvis a la xemeneia i els acaba perdent després que la seva dona encengui el foc

Xemeneia - UNSPLASH

Un home va dir que "gairebé es desmaia" després que la seva petita fortuna amagada a la xemeneia es va convertir en fum quan la seva dona va calar foc a la xemeneia per Nadal. L'italià no identificat estava tan preocupat pels lladres que va triar l'amagatall poc convencional per als 20.000 euros que tenia estalviats.

Quan va arribar l'hivern, se suposava que havia de treure el tall de bitllets perquè poguessin escalfar el pis a Monteverde, Roma. Però es va oblidar aquest any i la seva dona va reduir a cendres els seus futurs estalvis mentre encenia el foc de Nadal.

Parlant amb Il Messaggero, va dir: "Quan vaig veure les flames gairebé em desmai". "Vaig pensar que seria un lloc segur on els lladres mai no pensarien a mirar", va afegir.

L'home mai no va revelar a la seva dona on estava amagat els diners, per la qual cosa la seva dona es va assabentar del desastre quan tots els bitllets ja havien asrdit.