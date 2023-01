Investiguen l'aparició d'un misteriós "felí de grans dimensions" a Cadis

Captura de vídeo que mostra un felí blanc de grans dimensions en una zona dels Barris (Cadis) / @EP

Una patrulla de la Guàrdia Civil de la Comandància d'Algesires (Cadis) i del Seprona --Servei de Protecció de la Natura- continua la recerca d'un "felí de grans dimensions" a la zona de Benharàs del municipi gadità de Los Barrios. Fonts de l'operatiu han assenyalat que, segons veïns de la zona, aquest animal és "un gat més gran" del que és habitual i que ja ha estat vist rondant l'entorn "en diverses ocasions".



Fins ara, la Guàrdia Civil no ha trobat aquest "felí" , que segueix sense identificar i que aquest dilluns es feia viral després de la difusió del vídeo d'un veí en què alertava de la seva presència a la zona.



L'alcalde dels Barris, Miguel Alconchel, ha precisat que aquest vídeo "en què es veu una mena de felí blanc és un fet real", i que els veïns han interposat les corresponents denúncies davant la Guàrdia Civil.



En aquest sentit, no ha descartat que es tracti d'un felí perquè "hi ha persones a qui els agrada tenir animals exòtics" ni que aquest hagi arribat al municipi "per alguna llera fraudulenta" com el mercat negre.