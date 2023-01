Arriba el penis biònic: científics creen un teixit sintètic per solucionar els problemes d'erecció

Home @unsplash

Investigadors a la Xina han utilitzat teixit artificial per restaurar la funció erèctil en porcs, un desenvolupament prometedor per reparar el mal del penis en humans.

"Aquesta és una àrea que ha rebut poca atenció, però la necessitat relacionada és enorme" , va dir Xuetao Shi, autor de l'estudi publicat dimecres a la revista científica Matter.

S'estima que el 50% dels homes entre les edats de 40 i 70 anys experimenten algun tipus de disfunció erèctil, van dir els investigadors, i al voltant del cinc per cent pateix de la malaltia de Peyronie. La malaltia de Peyronie, comunament causada per lesions durant les relacions sexuals, involucra dany a la coberta fibrosa del teixit del penis coneguda com a túnica albugínia, que permet mantenir una erecció. El teixit cicatricial anomenat placa pot causar ereccions corbes o doloroses o escurçament del penis i pot requerir tractament quirúrgic.

Els investigadors xinesos van dir que s'han fet servir altres teixits del cos per fer pegats per reemplaçar una túnica albugínia danyada, però que de vegades són rebutjats pel sistema immunitari.

Finalment , el grup de recerca va crear una túnica albugínia artificial (ATA) que imita l'elasticitat del teixit natural amb una substància anomenada hidrogel.

Els hidrogels poden ser naturals o sintètics i s'utilitzen per a un nombre creixent d'aplicacions biomèdiques, incloses les lents de contacte i l'enginyeria de teixits.

Per a l'estudi, els investigadors van provar el teixit artificial en porcs miniatura Bama amb lesions a la túnica albugínia. Els pegats d'ATA i una injecció de solució salina van restaurar la funció erèctil "semblant a la del teixit normal del penis", afirmen.

"L'erecció del penis va tornar a la normalitat després de suturar l'ATA a la part lesionada i el pronòstic a llarg termini va ser satisfactori", afegeixen.

Shi, investigador de la Universitat Tecnològica del Sud de la Xina a Guangzhou, va dir que "els resultats un mes després del procediment van mostrar que el grup ATA va aconseguir bons resultats de reparació, encara que no perfectes".

Els investigadors han dit que les troballes "són mostren prometedors per reparar les lesions del penis en humans" i potencialment poden "estendre's a molts altres teixits que suporten càrrega". "La nostra feina en aquesta etapa se centra en la reparació d'un sol teixit al penis", va dir Shi.

Els investigadors també exploraran tècniques per reparar altres teixits, inclosos el cor i la bufeta, va dir Shi.