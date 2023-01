Una adolescent denuncia ser assetjada per Internet i descobreix que el ciberassetjador era la seva pròpia mare

Dona escriu en un ordinador - UNSPLASH

Una adolescent que patia ciberassetjament va descobrir que el troll anònim darrere dels missatges d'odi que va rebre durant l'últim any era la seva pròpia mare .

Kendra Gayle Licari, de Michigan, Estats Units, va abusar de la seva filla en línia usant argot juvenil per evitar que la identifiquessin. Va ser arrestada el mes passat després d'una investigació d'un any, a la qual es van trucar experts de l'FBI per ajudar a buscar l'assetjador.

Encara que Licari va fer servir una VPN (xarxa privada virtual) per disfressar la font dels missatges i va amanir els seus missatges amb argot juvenil perquè sembléssin escrits per un nen o una nena, els detectius finalment van poder connectar els missatges amb la mare.

Després que la víctima va recórrer a la seva mare a buscar ajuda, totes dues van anar a la policia a denunciar el cas. La mare fins i tot va arribar a cooperar per "ajudar-la" a trobar el ciberassetjador que enviava la pobra nena fins a una desena de missatges al dia.

Inicialment, les autoritats escolars no van poder ajudar i la policia local no tenia els recursos per localitzar el culpable.

El fiscal del comtat d'Isabella, David Barbary, va dir a l'estació de ràdio local WKRC: "Quan el cas va arribar per primer cop a la nostra oficina, va ser estrany i gairebé increïble". Va afegir que es tracta d'una campanya contínua d'abusos: “Estem parlant de centenars de missatges de text, hi ha més de 1.000 pàgines de text a l'expedient” . Barbari va dir que els missatges eren "la majoria missatges de text inquietants, humiliants i cruels".

Després que els experts informàtics de l'FBI van identificar que els missatges provenien del telèfon de Licari, ella es va esfondrar durant la investigació i va confessar l'onada d'assetjament contra la seva filla.

Licari va ser processada el dilluns 12 de desembre i alliberada amb una fiança de 5.000 dòlars.

Usar un ordinador per cometre un delicte és un delicte greu als EUA, amb una sentència potencial de fins a 10 anys de presó. Licari també va ser acusada d'aguaitar un menor i obstruir la justícia, cosa que podria comportar-li 5 anys addicionals entre reixes.