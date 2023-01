La sorprenent casa plegable que es pot moure i instal·lar en només 3 hores | @ RRSS

Més d'una persona ha somiat empacar casa seva i mudar-se quan ho desitja. Doncs aquesta petita casa plegable que ve amb plomeria i cablejat elèctric preinstal·lats que fascinarà més d'un.

La startup letona Brette Haus tot just va començar a produir les seves enginyoses cases plegables el desembre passat, però el seu disseny i tecnologia innovadors ja han causat una gran impressió, tant al públic en general com als experts en habitatge.



Utilitzant fusta laminada creuada com a material de construcció principal, Brette Haus pot construir una casa completa en 8 setmanes, i després instal·lar-la a qualsevol lloc en 3-4 hores. Com que no requereix una base permanent, la casa plegable es pot moure en qualsevol moment i té un impacte mínim al terreny on s'instal·la.

Encara que el concepte de casa plegable no és propi, Brette Haus va introduir una sèrie d'innovacions, com un mecanisme de gir de frontissa de metall patentat, i la funció de duplicació d'espai que augmenta l'espai en un 149%, cosa que fa que els seus petites cases siguin algunes de les millors al mercat. El fet que cada casa estigui equipada amb gairebé totes les instal·lacions tècniques incloses (clavegueram, cablejat elèctric i plomeria) també és un gran avantatge.

“Després d'anys a la indústria de la fusta, hem arribat a la conclusió que la producció de prefabricats és la forma més actualitzada de construir una casa”, va dir el fundador de Brette Haus, Gennadii Bakunin . “És com quan jugues a LEGO: tens parts separades que s'han d'acoblar. Brette Haus «juga» al LEGO per a un client, i després construeix una petita casa perfecta per mudar-se a l'instant».



L'empresa ofereix actualment 3 dissenys de cases versàtils, amb mides que varien entre 20 i 50 metres quadrats. Actualment es treballa en una opció de 70 metres quadrats. Les estades plegables es poden transportar pràcticament a qualsevol lloc, i s'instal·len en aproximadament 3 hores, utilitzant una petita grua.

L'empresa de Letònia actualment triga aproximadament 8 setmanes a construir una sola casa plegable, però planeja reduir aquest temps a la meitat ampliant l'espai de fabricació i augmentant la taxa de producció.