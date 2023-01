La increïble història de l'home que viu amb 12 esposes i 102 fills|@EP

Mzee Musa Hasahya, un agricultor ugandès de 67 anys , és un dels polígams més prolífics de la història, amb 12 esposes, 102 fills i 568 néts.

Fins i tot per al seu poble natal, Lusaka, on la poligàmia és legal, la família de Mzee Musa Hasahya és gegantina. Tot i créixer en la més absoluta pobresa, va aconseguir superar la seva condició, acumulant prou riquesa i prestigi per ser nomenat president del poble durant diverses dècades i aconseguir que, sempre que s'acostava a una família per casar-se amb la seva filla, aquesta accedís.

Hasahya es va casar amb la seva primera esposa el 1971, als 16 anys , i va seguir prenent noves esposes fins a arribar a dotze. Com que el seu pare només va tenir dos fills, cosa que amenaçava d'extingir el seu clan, l'agricultor ugandès es va encarregar que el seu llinatge perdurés, tenint més de 100 fills.

«El meu difunt pare, Mwamadi Mudumba, tenia dues esposes, però només va tenir dos fills. Això va posar en perill l'extinció de la nostra família i el nostre clan», va declarar Mzee Musa Hasahya, declarant la seva felicitat pel fet que els seus fills i néts ampliessin encara més el clan.

Al voltant d'un terç dels fills de Hasahya viuen amb ell i les seves dones a la casa familiar, mentre que la resta se n'ha anat i ha fundat la seva pròpia família. Tot i que afirma poder dir quin dels seus fills pertany a cada dona, el granger de 67 anys admet que no coneix tots els nens de casa pel seu nom.

Curiosament, el fill gran de Mzee és 21 anys més gran que la seva dona més jove, Zabina, de 28 anys, que afirma que, malgrat els 67 anys, el seu marit té l'energia d'un home de 25. «S'ocupa de totes les seves esposes. Cuida de totes les seves dones, passa temps amb cadascuna i mai no les enganya».

Tot i totes les paraules d'elogi de la seva família, Mzee Musa Hasahya admet que no tot és perfecte a la seva enorme família. L'augment del cost de la vida ha fet que cada cop li resulti més difícil proporcionar a tothom tot el que necessiten, i això ha provocat que la meitat de les dones l'abandoni. Actualment només li queden sis de les dotze esposes originals.

«Tenia diners, però fa quatre anys el seu negoci ramader va caure i les dones van començar a marxar una a una fins a quedar-se'n sis», explica Bumaru Hifunde, un dels fills grans de Hasahya.

A causa d'aquests problemes financers, Hasahya va notificar a les dones que li quedaven que havien d'utilitzar anticonceptius per assegurar-se que no es quedessin embarassades mai més, ja que qualsevol nova boca per alimentar suposaria una pesada càrrega per al granger.

«No tindré més fills. He vist la mala situació econòmica i ara prenc la píndola anticonceptiva», afirma una de les dones d?aquest home.

Potser la decisió de Hasahya és la millor, després de tot, ja té 102 fills i 568 néts. Quants hereus realment necessita un home?