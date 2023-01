VÍDEO: Una dona fa twerk a la cara d'un policia mentre ell deté un home

Twitter: @NoPlugMedia

La ciutat de Kansas va viure un dels moments més surrealistes quan una dona va començar a fer twerk a la cara d'un policia que estava a terra detenint un home.

L'episodi va començar quan es va produir una baralla al mig del carrer entre dos nois després d'un partit dels Kansas City Chiefs. En el moment, dos policies aconsegueixen detenir-ne un mentre la dona s'acosta per intentar que el deixin lliure, sense èxit.

Al final, acaba fent twerk a la cara d'un dels agents, per distreure'ls? Tot i això, no li serveix de gaire perquè l'home ja està sent arrestat.