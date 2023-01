Una parella casada descobreix que són cosins en anar a posar el nom del nadó

No els va costar gaire arribar a la conclusió que tots dos eren cosins . L'avi era cosí germà de la seva àvia. Per aclarir-ho, es van posar en contacte amb els seus familiars i van confirmar la notícia: “Els preguntem si es coneixien i, efectivament, van dir que sí. Fins i tot van viure junts quan eren nens. És a dir que nosaltres som cosins tercers” , explica la dona.

Entre els comentaris del vídeo, que ha superat el milió de visualitzacions, molts usuaris es pregunten com la parella no es va poder adonar abans de la situació, per exemple al casament. Tot i això, la dona explica que es van casar en un jutjat sense familiars.