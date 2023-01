Una dona acaba mutilada per un lleó després d'enfilar-se borratxa per gàbia on estava l'animal

Lleó @UNSPLASH

Una dona "èbria" s'ha colat a la gàbia d'un lleó en un zoològic i ha estat brutalment mutilada. La intrusa va ser atacada per un gran felí anomenat Aristo en un “incident terrible” al zoològic rus Chudesny, a Ussuriysk.

La dona va sobreviure però “gairebé perd la mà” i ara és a l'hospital. Un comunicat el zoològic va dir que la dona, que estava “en estat d'embriaguesa”, havia “provocat un lleó” que posteriorment la va atacar i li va ferir la mà.



“En algun moment, la dona es va quedar sola i se'n va anar a la gàbia amb el nostre lleó Aristo”, diu el comunicat. "A jutjar per les imatges, ella va mirar al seu voltant i va començar a enfilar-se per sobre de la tanca, a un metre de la qual penja un cartell que diu 'No passar las cercas'. En aquell moment, els nostres empleats van córrer cap a ella cridant , però la dona no es va aturar".



“Tot va passar en qüestió de segons. Lamentablement estava molt a prop del recinte i el depredador li va agafar la mà. Havent arrossegat la dona fora del recinte, el personal li va brindar els primers auxilis. Immediatament truquem a una ambulància. Ara la dona és a l'hospital i realment esperem que els metges li salvin la mà”, continua el comunicat.

El zoològic, a l'orient llunyà de Rússia, va dir que hi hauria una investigació criminal sobre l'incident.

"Si us plau, no visiteu llocs, fins i tot aparentment absolutament segurs, sota la influència de l'alcohol", van instar a la seva declaració.