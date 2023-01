Demana un plat de cloïsses i troba una perla de 4.000 €

Natalia Freire parlant per a la CRTVG

Freire encara no ha rebut la valoració d'un expert, però sap que perles similars ronden els 4.000 euros aproximadament. Hi ha discussió sobre qui és la perla, del restaurant o de la clienta? No, en part perquè la noia també és treballadora de Casa Sampedro (Muros, La Corunya).

Natalia anava a tir fix. Sabia que les cloïsses d'aquest local estan "boníssimes". Tot i així, mai no podia imaginar que a més de boníssimes els bivalves ocultaven un bon pessic.

La dona ha tingut moltíssima sort. Tot i que gairebé tots els organismes marins d'aquest tipus poden formar perles, és molt estrany que una cloïssa japònica ho aconsegueixi a Galícia. Al capdavall, els biòlegs de la Confraria de Muros estimen que és un procés que fa almenys una dècada.

D'ON VÉNEN LES PERLES?

Una perla es forma quan un irritant, com un tros de sorra o un paràsit, penetra a la closca d'un mol·lusc, com una ostra o un musclo. Per protegir-se de l'irritant, el mol·lusc secreta una substància anomenada nacre, que s'acumula al voltant de l'irritant i forma una perla.

La perla creix amb el temps a mesura que el mol·lusc continua secretant nacre. Les perles cultivades es formen en introduir intencionalment un irritant al mol·lusc i després recol·lectar la perla després que hagi aconseguit certa grandària. No és el cas de la perla de Muros.

El succés ha causat commoció a Muros ia tota Galícia. Tot i el coneixement de la biologia marina que atresoren els seus habitants en aquesta vila d'una gran tradició marinera, ningú no té notícia de precedent similar.

“És la primera vegada a la meva vida que veig això. Ni tan sols sabia que podia haver-hi perles a les cloïsses, pensava que només es trobaven a les ostres”, va declarar Javier García, hostaler del restaurant Casa Sampedro , a Antena 3. Freire indica que la seva idea és vendre-la.