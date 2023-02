Així era la joguina sexual fa més de 2.000 anys que van confondre amb una eina

Foto: Newcastle University

Al nord d'Anglaterra han identificat un objecte que podria haver estat una joguina sexual romà de fa més de 2.000 anys. Un equip de recerca ha afirmat en un article de la revista 'Antiquity' que la peça de fusta en forma de penis s'utilitzava com a estimulador de clítoris.

Aquest element es va trobar el 1992 en un famós jaciment prop del mur d'Adriano, que marcava la frontera septentrional de la Britània romana. En un primer moment es va creure que era una eina per cosir, ja que es va trobar al costat de sabates i altres accessoris de sastreria.

L'objecte fàl·lic fa 16 centímetres, encara que no es creu que sigui un objecte dedicat necessàriament a la penetració. Cal tenir en compte que a l'època romana ja existien els consoladors, encara que probablement es feien amb material orgànic, per la qual cosa no en queda cap mostra.

Una altra de les possibilitats que s'estudien és que, en comptes de ser una eina de plaer, es tractés d'un element de tortura per reforçar el domini d'un amo cap a una esclava, per exemple.