Un pilot desvia la trajectòria del vol perquè els passatgers puguin presenciar una aurora boreal

Aurora boreal / Freepik

Diversos vols d'aerolínies comercials van desviar la seva trajectòria perquè els passatgers poguessin presenciar les aurores boreals, un fenomen de llums al cel nocturn que es produeix pel xoc de les partícules elèctriques del vent solar amb els camps magnètics de la Terra.

Com a mínim hi ha hagut dos avions que han desviat la seva trajectòria per 'regalar' aquest moment únic als viatgers: el vol 1806 d'easyJet, de Reykjavík a Manchester; i del vol 488 de Finnair, de Kuusamo a Hèlsinki.

Diversos passatgers van agrair per les xarxes socials aquest bonic gest de la tripulació: "Moltes gràcies al capità del vol AY488 de Finnair, de KAO a HEL, aquesta nit per fer un gir de 360 graus no programat a l'aire perquè tots els passatgers poguéssim gaudir de la màgia", diu una viatgera.

"Moltes gràcies al pilot d'easyJet EZY1806 de Reykjavík a Manchester que va fer un vol de 360 graus a mig vol per assegurar-se que tots els passatgers poguessin veure la increïble aurora boreal", agraïa un altre espectador del moment.