Detenen un estudiant per emborratxar-se i orinar sobre un passatger durant un vol

Un estudiant borratxo va ser arrestat per suposadament orinar sobre un passatger de classe executiva durant un vol de 15 hores des de Nova York a Índia .

Aryan Vohra, un ciutadà indi de 21 anys que estudia als EUA, va ser arrestat a Delhi dissabte a la nit quan baixava del vol AA 292 d'American Airlines des de JFK, segons la policia índia i l'aerolínia.

El pilot s'ha avançat per ràdio per advertir sobre un "client disruptiu" que "estava molt borratxo", han dit les autoritats. "Estava discutint repetidament amb la tripulació operativa, no estava disposat a seure i contínuament posava en perill la seguretat de la tripulació i l'aeronau", va dir American Airlines a l'agència de notícies ANI.

"Després de pertorbar la seguretat d'altres passatgers, [ell] finalment va orinar sobre un passatger", va dir l'aerolínia.

Vohra, que viatjava a casa per al casament de la seva germana, va dir a la policia que havia intentat anar al bany però que la porta estava tancada, segons el Times of India .

El passatger sobre el qual va orinar no va ser identificat més enllà del fet que era un home al seient 15G, que és de classe executiva.

Vohra es va disculpar i li va pregar que no presentés una denúncia, a la qual cosa sembla haver accedit, va dir la policia, i va assenyalar que l'arrest va seguir una denúncia presentada per l'aerolínia, no per la presumpta víctima amarada d'orina. .

American Airlines també va cancel·lar el seu vol de tornada a la Gran Poma i li va prohibir tots els seus vols futurs.