Tot i les imatges surrealistes, també s'ha viralitzat per les xarxes un vídeo en un fan de Shakira estava tocant la cançó 'Cega Sordomuda' amb un acordió. /@EP

Després de la decisió de l'artista colombiana de voler deixar casa seva i després de comunicar-ho al seu advocat, els fans han volgut acomiadar-la a casa seva després de 10 anys posant-hi cançons, però alhora va sorprendre la presència d'un helicòpter sobrevolant casa seva a Esplugues de Llobregat.

Després de conèixer-se la notícia, les imatges s'han viralitzat per xarxes socials, cosa que ha impactat més els seus seguidors. El més comentat ha estat el fet que mentre l'helicòpter sobrevolava la casa de l'artista colombiana un fan de Shakira estava tocant la cançó 'Ciega Sordomuda' amb un acordió.

La decisió de l'artista arriba ara després de no haver pogut fer-ho abans durant aquest 2023 pel mal estat de salut del seu pare William Mebarak . Els pares de la colombiana també es traslladaran als Estats Units per estar al costat de la seva filla al llarg d'aquest any.

Com ja es públic, els fills començaran les classes el proper 11 d'abril al 'Miami Country Day'.