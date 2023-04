VÍDEO: Una elefanta es pela els plàtans abans de menjar-se'ls: però només els marrons!

Un grup d'investigadors han publicat la troballa a Current Biology i afirmen que és molt probable que l'elefanta aprengués aquest comportament inusual veient els seus cuidadors pelar-ne els plàtans. | @EP

Als elefants els agrada menjar plàtans , però no solen pelar-los primer, fins al cas d'una femella asiàtica anomenada Pang Pha que va aprendre sola aquesta habilitat al zoo de Berlín . Primer trenca el plàtan abans de sacsejar-lo i recollir la polpa, deixant enrere la closca gruixuda.

Segons els autors d'una investigació sobre el cas, publicada a Current Biology, és molt probable que l'elefanta aprengués aquest comportament inusual veient els seus cuidadors pelar els plàtans per ella . Les troballes en un sol elefant demostren que, en general, els elefants tenen capacitats cognitives i manipulatives especials.

"Hem descobert un comportament molt singular --afirma Michael Brecht , del Centre Bernstein de Neurociència Computacional de la Universitat Humboldt de Berlín--. El que fa que el pelat de plàtans de Pang Pha sigui tan únic és una combinació de factors (habilitat, velocitat, individualitat i l'origen putativament humà) més que un únic element conductual”.

Com altres elefants, Pha menja plàtans verds o grocs sencers . Rebutja de pla els plàtans marrons. Però quan es tracta de plàtans grocs tacats de marró els menja després de pelar-los .

Brecht i els seus col·legues, entre ells Lena Kaufmann , també de la Humboldt-Universität zu Berlin, i Àndrees Ochs , del Jardí Zoològic de Berlín, van fer el descobriment després d'assabentar-se pels cuidadors de Pha del seu inusual talent per pelar plàtans. Al principi, estaven confusos. Li portaven plàtans grocs i verds i mai no els pelava.

" Només quan vam comprendre que només pelava plàtans grocs i marrons, el nostre projecte es va enlairar ", recorda Brecht. Quan s'ofereixen plàtans grocs a un grup d'elefants, Pha canvia de comportament. Es menja tots els plàtans que pot sencers i guarda l'últim per pelar-ho més tard.

Que se sàpiga, pelar plàtans és poc freqüent entre els elefants, i cap dels altres elefants de Berlín ho fa . No és clar per què Pha els pela. Tot i això, els investigadors assenyalen que va ser criada a mà per cuidadors humans al zoo de Berlín. Mai no li van ensenyar a pelar plàtans, però sí que li donaven menjar plàtans pelats.

Per això, els investigadors suggereixen que va aprendre a pelar-los observant els humans. Informes anteriors sobre elefants africans suggereixen que els elefants poden interpretar gestos humans i classificar les persones en grups ètnics, però els comportaments complexos de manipulació derivats dels humans, com pelar plàtans, semblen força únics, segons els investigadors.

Tot i això, les troballes de Pha suggereixen que, en general, els elefants tenen unes capacitats cognitives sorprenents i una habilitat manipuladora impressionant. "Els elefants tenen una destresa amb la trompa realment notable i el seu comportament està determinat per l'experiència" , afirma Brecht.

Als investigadors els sembla sorprenent que només Pha hagi après a pelar plàtans. Això els porta a preguntar-se si aquests hàbits normalment es transmeten entre famílies d'elefants. Ara estan estudiant altres comportaments sofisticats de la trompa, com l'ús d'eines.