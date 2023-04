Michael Jordan /

Un parell de vambes de Michael Jordan han esdevingut les més cares de la història. Aquestes sabates van ser utilitzades durant el segon partit de les finals de la NBA amb els Bulls el 1998, en el seu “ last dance ”, i han acabat sent venudes per 2,2 milions d'euros. De moment, no se sap qui és el comprador, però sí que se sap que el venedor era un arreplega pilotes de l'època.



Les sabatilles van ser subhastades a Sotheby's per ser venudes per un preu que oscil·lés entre 2 i 4 milions de dòlars (entre 1,8 i 3,6 milions d'euros), però el preu final va superar lleugerament els dos milions d'euros.



El partit en què Jordan va utilitzar les vambes, el jugador va anotar 37 punts. Porten la firma en lletres platejades i estan en molt bon estat.