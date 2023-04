Obliguen quatre joves a pagar gairebé 200 euros per encarregar massa menjar en un bufet lliure

Menjar asiàtic / Freepik

Els bufets lliures són uns restaurants on pots demanar tant menjar com vulguis, amb un preu fixat prèviament. El problema és que, de vegades, la gent es passa. Normalment no hi solen haver conseqüències, però un restaurant de Lleida ha decidit prendre cartes a l'assumpte i fer pagar els comensals que es van deixar pràcticament tota la taula plena de menjar.

El restaurant asiàtic Haaki de Lleida ha carregat el compte de quatre joves amb 181 euros , ja que van guardar a tuppers el menjar restant, que no era poc.

Així ho van demostrar en un vídeo de Tiktok :

Va ser una excel·lent lliçó per evitar el malbaratament de menjar, encara que el mateix usuari va publicar dies després un segon vídeo explicant que pensaven que serien cinc persones i per això van demanar tant menjar. "No estem mal acostumats, és la primera vegada que ens passa. Li pot passar a qualsevol en aquesta situació. Els paguem encantats. Un error ho té qualsevol", expressa el noi.