Uns veïns de Florida confonen els llums del concert de Taylor Swift amb l'aparició d'OVNIs

Taylor Swift / @EP

Taylor Swift va oferir un concert a l'escenari del Raymond James Stadium, a Florida , en el marc de la gira The Eras Tour. Davant d'un esdeveniment com aquest, el desplegament de mitjans és majúscul i la posada en escena és d'autèntica alçada.

No és del tot estrany llavors que diversos veïns de Florida confonguessin els llums que apareixien al cel a causa del concert amb la presència d' OVNIs . Els llums del mateix escenari del Raymond James Stadium, movent-se al cel ennuvolat, van fer la impressió als veïns de la zona que alguna cosa estranya estava passant. Per aquesta raó, no van dubtar a gravar-ho amb els mòbils per deixar testimoni del moment.



Tot i que hi va haver veïns que es van adonar que es tractava de l'espectacle musical, alguns veïns van començar a cridar pel pànic que els produïa un possible atac extraterrestre.

Aquí tens el moment: