Snoop Dogg sorteja 420.000 dòlars per celebrar el 20/4, el dia mundial de la marihuana

Roobet , la marca d'entreteniment pionera i un dels criptocasins de més ràpid creixement del món, ha anunciat el seu sorteig més gran en la història de la companyia, tot gràcies al seu recentment nomenat responsable Ganjaroo, Snoop Dogg . La campanya, Make it Rain with Snoop Dogg (Fes que plogui amb Snoop Dogg), és fruit de la innovadora associació entre Snoop i Roobet, que continuen ampliant els límits de l'entreteniment digital, aquesta vegada, recolzant-se en fenòmens culturals que històricament han estat "massa tabú" per a les marques.

Com a responsable de Ganjaroo de Roobet, una de les prioritats estratègiques clau de Snoop és assegurar-se que la marca Roobet brilli durant els esdeveniments importants per a la cultura pop digital. I Roobet no defuig les oportunitats úniques de divertir-se, interactuar i recompensar la seva comunitat. Així, sota la directiva del responsable de Ganjaroo , la companyia ofereix més de 420.000 dòlars en efectiu i premis al llarg d'un mes de durada i la celebració de tota la comunitat del seu dia favorit de l'any, 20 d'abril (20/ 4), fidel a la signatura d'estil over-the-top.

Durant la celebració, els jugadors de Roobet es repartiran l'oportunitat de guanyar quantitats de diners que canvien la vida, incloent-hi un gran premi de 100.000 dòlars , més de 100 passades entre bastidors, Meet & Greets als propers espectacles de Snoop, i molt més . Els jugadors tenen l'oportunitat de guanyar només per jugar normalment a Roobet, sense necessitat de registrar-se.

Roobet, amb la missió de ser la nova generació de casinos, va ser el primer a fer realitat aquest tipus de col·laboració. Com a part de la celebració del 20/4, els jugadors d'HotBox rebran automàticament cinc participacions addicionals per al sorteig de premis.

"Sempre m'emociona celebrar el dia més important de l'any, però aquest 20/4 penso en cangur", va dir Snoop Dogg. "Estem obrint camí, compartint l'amor i fent-ho a l'estil Snoop Dogg. Es tracta de sorprendre els fans i de mantenir la indústria expectant. Ho fem 100% Roo".

El cofundador de Roobet, Matt Duea, somriu: “Sí, quan Snoop és el teu Ganjaroo cap, el 20/4 es converteix bàsicament en una festa de l'empresa. Ens sentim honrats de tenir una marca, una comunitat –i una junta directiva!- que gaudeix amb aquest sentit de l'humor Tant a Snoop com a Roo els agrada pensar i fer les coses de forma diferent, sortir dels esquemes de màrqueting i aprofitar qualsevol oportunitat per tornar alguna cosa als nostres fans i jugadors. Convencional que sigui. Roooooooo!"

En els pròxims dies s'anunciaran més detalls sobre els sorteigs, els premis i els concursos.

SOBRE ROOBET:

Roobet és el precursor de la disruptiva i explosiva indústria de les criptomonedes i se celebra a les esferes de les criptomonedes i el joc a mesura que veiem un canvi radical en el joc d'offline a online. Com un dels criptocasins amb llicència completa de creixement més ràpid del món, Roobet ofereix una experiència d'entreteniment d'última generació en una plataforma innovadora i segura accessible a jugadors de tot el món. Roobet ofereix més de 3.300 jocs d'estudis de Gaming de primera classe, un Sportsbook amb totes les funcions, a més d'IP originals. El que va començar com un casino de nínxol per a entusiastes de les criptomonedes ha arribat al corrent principal, amb més de 3.000 milions d'apostes a l'estranger. Amb més de 300 milions de visites a TikTok, la generació Z i els millennials es fan sentir: Roobet és un casino “per a Internet, per Internet”.