Un home mor aixafat per una vaca voladora

Un jubilat va morir en un estrany accident quan va ser copejat per una vaca voladora que el cadàver de la qual va ser llançat pels aires en ser atropellada per un tren exprés. Segons els informes, Shivdayal Sharma, de 82 anys, estava orinant al costat d'una via de tren a la regió d'Alwar, l'Índia, quan va tenir lloc l'incident el 19 d'abril.

Es creu que l'animal va ser atropellat pel tren exprés Vande Bharat abans d'aterrar sobre la víctima. Un altre home a l'àrea va escapar-se va aconseguir escapar del cop propiciat pel cadàver de l'animal volador.

La tràgica mort de Sharma va portar molts funcionaris a demanar una millor regulació a la ruta del tren, que sovint veu incidents que involucren vaques a les seves vies.



Mentrestant, Western Railway ha començat a erigir tanques de metall a la ruta principal de 620 km de Mumbai-Ahmedabad en un intent per evitar accidents a la via que involucrin animals de carrer.