Un fotògraf de Dildo descobreix un iceberg amb forma de penis gegant

Iceberg amb forma de penis. Ken Pretty

Ken Pretty, un fotògraf de la ciutat canadenca de Dildo , s'ha tornat viral per capturar el tros de gel que té una semblança inconfusible amb un penis erecte gegant. Ningú ha qüestionat a què s'assembla aquest impressionant bloc de gel, que fa uns més de 9 metres, amb dues boles gegantines als costats.

Pretty va trobar l'iceberg mentre volava el seu dron davant de la costa de Terranova en una àrea coneguda, apropiadament, com Conception Bay, va informar el Toronto Star .

“La semblança és, ja saps, és bo, oi? És increïble com s'assemblava a la part de l'anatomia masculina” , va dir Pretty. “Mirant des de la terra, no estava del tot clar. Però una vegada que vaig treure el dron, va ser increïble com es veia molt bé, bé, ja saps…”, va declarar el fotògraf a The Guardian.

I això només va ser la punta de l'iceberg. Com s'esperava, el monòlit ben dotat va demostrar ser tot un trencagels a les xarxes socials, on una dona el va denominar "dickie berg".

Malauradament, el gran penis no va durar gaire: va col·lapsar un dia després que Pretty prengués la imatge que ha fet la volta al món.

A la primavera, els icebergs suren des del nord cap a les aigües de Terranova i Labrador, on els turistes i residents esperen ansiosament la seva arribada.