El xef Dabiz Muñoz tasta el semen i l'afegirà als seus plats a DiverXO

El xef madrileny Dabiz Muñoz és reconegut internacionalment per experimentar amb el menjar fins a límits que freguen l'histrionisme, i ha trobat un nou ingredient per als seus plats que, evidentment, no traeix la seva fama.

Muñoz s'ha convertit en tendència a les xarxes socials després d'anunciar que ha provat el semen del peix globus i li ha agradat , per la qual cosa ho vol incloure al menú del restaurant DiverXO.

El semen de peix globus és un ingredient força comú en la gastronomia japonesa. És considerat com un ingredient selecte, que no està a l'abast de totes les butxaques. Aquest semen rep el nom de shirako, i pot ser de peix globus, pop, rap o bacallà.

Dabiz Muñoz ha provat aquest nou ingredient després de visitar el restaurant del xef japonès Hiro Sato.

Segons ha explicat Muñoz, el sabor del shirako és indescriptible: "M'ha volat el cap", ha dit el xef en una publicació a Instagram recollida per CatalunyaPress .