Detingut el gerent d'un hotel per xuclar els dits dels peus a un hoste mentre dormia

Un hoste horroritzat que s'allotjava en un hotel es va despertar i va trobar el gerent xuclant-se els dits dels peus al llit. L'home estava profundament adormit quan el va despertar una "sensació estranya" provinent del peu del llit.

L'hotel Hilton, de Nashville, on va tenir lloc l'incident

L'home va dir a la policia que va obrir els ulls i va veure un altre home al final del seu llit, amb el cap cot i la boca tapada amb els dits dels peus.

El presumpte xuclador de dits del peu, David Neal, de 52 anys, ara ha estat arrestat i enfronta càrrecs per l'estrany incident que es diu que va passar a l'hotel 4th Avenue South Hilton, a Nashville, Tennessee (Estats Units).

L'home va ser despertat d'aquesta manera estranya el 30 de març, segons el Departament de Policia de Nashville.

L'hoste de l'hotel es va enfrontar immediatament a l'home que estava xuclant el peu i suposadament el va reconèixer com un empleat de l'hotel que havia arreglat el televisor el dia anterior.

Neal, que va ser arrestat el divendres 5 de maig, va fer una targeta clau per ingressar a l'habitació i va entrar al voltant de les 5 am, diu la policia.

El detingut a la policia que estava preocupat pel benestar d'aquest hoste, ja que podia olorar el fum que sortia de l'habitació, i per això va entrar per comprovar que tot estava bé. No obstant, la policia va dir que Neal mai va informar haver fet olor de fum a cap altre empleat i que no hi va haver altres informes d'hostes o personal que olorissin fum a l'hotel.

Ara està acusat de robatori amb agreujants i assalt, segons la policia.