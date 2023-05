Neix el primer nadó amb ADN de tres progenitors al Regne Unit

In Vitro / Arxiu

Al Regne Unit , ha nascut un nadó concebut amb ADN provinent de tres persones gràcies a un innovador procediment mèdic dissenyat per prevenir l'herència de malalties incurables, segons informa el diari britànic The Guardian.

El procediment utilitzat, conegut com a tractament de donació mitocondrial (MDT per les sigles en anglès), consisteix a utilitzar teixit d'òvuls donats per dones sanes per crear embrions mitjançant Fecundació In Vitro (FIV), assegurant així que no portin mutacions perjudicials presents en els seus mares i que podrien transmetre's als seus fills.

El nadó nascut és el resultat de la combinació de l'esperma i l'òvul dels pares biològics, juntament amb els mitocondris de l'òvul donat, que actuen com a petites estructures similars a bateries. En conseqüència, el nadó té l'ADN de la mare i el pare, a més d'una petita quantitat de material genètic (aproximadament 37 gens) provinent de la donant. Tot i que és present l'ADN de la donant, el 99,8% de l'ADN del nounat prové de la seva mare i pare.

La investigació sobre el tractament de donació mitocondrial (MDT), també conegut com a teràpia de reemplaçament mitocondrial (MRT), va ser duta a terme al Regne Unit per metges del Centre de Fertilitat de Newcastle, ubicat al nord-est d'Anglaterra.

El procés consta de diversos passos. En primer lloc, es fa servir l'esperma del pare per fertilitzar els òvuls tant de la mare afectada com d'una donant sana. Tot seguit, s'extreu el material genètic nuclear de l'òvul de la donant i se substitueix amb el de l'òvul fertilitzat de la parella. El resultat és un òvul que conté un conjunt complet de cromosomes de tots dos pares, però posseeix els mitocondris sans provinents de la donant en lloc de les defectuoses de la mare. Finalment, aquest òvul modificat s'implanta a l'úter.

El primer cas del nadó engendrat amb aquest mateix procediment es va produir l? abril del 2016.