VÍDEO: Un jove salta a una fossa plena de cocodrils per guanyar seguidors a TikTok

Cocodril - UNSPLASH

Un home de Louisiana (Estats Units) que va saltar al fossat de caimans d'un zoològic va ser arrestat després que va publicar un vídeo de si mateix realitzant l'estrany acte a les xarxes socials. Jacob Pursifull, de 20 anys, i els seus dos amics es van colar dijous passat a Busch Gardens Tampa.

Pursifull va saltar les dues tanques que separen el públic dels caimans mentre sostenia una càmera i gravava el moment per als seus 1184 seguidors de TikTok . "No hem estat mai tan a prop del caiman, el cocodril, nois, crikey, mirin que gran és aquest cabró”, diu el jove al vídeo.

“El vídeo després va pujar als llocs de xarxes socials. Seguint les pistes de recerca basades en les publicacions de les xarxes socials vinculades, els investigadors van poder identificar i localitzar Pursifull”, va dir la policia de Tampa en un comunicat. “Es va emetre una ordre per al seu arrest”, van afegir.

L'incident va tenir lloc l'1 de juny. Una multitud havia començat a formar-se al voltant de l'exhibició, mentre que Pursifull continuava amb la seva actuació de "Caçador de cocodrils", fins i tot girant la càmera cap als visitants del zoològic i insultant la gent que li deia que deixés de fer ximpleries.

Fonts del parc temàtic han afirmat que estan agraït que Pursifull fos arrestat i enfronti càrrecs. “Estem agraïts d'escoltar que les persones involucrades a ingressar il·legalment un dels nostres hàbitats d'animals recentment han estat arrestades i enfronten càrrecs per les seves accions perilloses”, va dir un portaveu a Fox 13. “La seguretat i el benestar dels nostres convidats, ambaixadors , i els animals és una prioritat màxima, i estem molt agraïts amb les forces de l'ordre públic, en particular amb el Departament de Policia de Tampa i els seus socis encarregats de fer complir la llei, per la seva ràpida acció”, van afegir.