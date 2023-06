VÍDEO: Un home amb cadira de rodes bat el rècord Guiness en arrossegar un camió de deu tones

Home en cadira de rodes / @EP

Dave Walsh , de Chippenham (Regne Unit), bat el rècord Guinness en estirar un camió de deu tones amb l'afegit de fer-ho en cadira de rodes superant el rècord registrat de dues tones.

Va estirar la corda durant 17 metres i mig complint les directrius del Guinness World Records. Per això va agafar impuls i va mantenir la velocitat: "Em va semblar força lleuger i tant de bo hagués tirat més fort, perquè ni tan sols em vaig adonar que es movia. Com estic assegut i només moc els braços només sé que s'està movent quan algú m'ho diu”.

Afligit d'esclerosi múltiple, ostenta actualment el títol d'home discapacitat més fort del món i espera seguir defensant el seu títol després de posar la seva ment al fitness després d'un episodi de depressió el 2014: "El fitness em va salvar la vida".

L'exmilitar sempre es va interessar pel món dels "Strongman", i sabia que podia continuar treballant la força malgrat la seva discapacitat. Des del 2012 participava en competicions d'homes forts sense discapacitat a un nivell alt per tot el país. Tot i això, quan li van diagnosticar esclerosi múltiple es va veure obligat a abandonar les competicions.

Des de llavors va patir depressió i va ser quan es va plantejar veure el costat "discapacitat de l'esport". L'últim repte va ser proposat per un dels seus amics qui va pensar que Dave no podria ser capaç d'estirar el camió. "Volia demostrar-li que estava equivocat, així que vaig trobar algú que estava fent una sessió d'arrossegament de camions i vaig ser", assenyala.

Per superar el rècord només va entrenar tres mesos abans del gran esdeveniment i afirma que l'endemà estava una mica adolorit, però es va tornar a entrenar el dilluns següent. Afegeix: "Feia un any que volia fer-ho, però per fi em van acceptar fa uns mesos. Va ser difícil aconseguir una formació amb un camió, ja que, has de dependre del temps d'algú".

Assegura que la preparació prèvia es va basar en molta feina d'esquena, amb estrebades pesades i pull downs, així com rem amb trineu per exercitar els braços: " Quan ho fas amb cadira de rodes, tot gira al voltant dels braços, però és difícil entrenar amb solidesa per a les proves específiques i fer-ho sense lesions".

Dave segueix treballant per retenir el títol d'home discapacitat més fort del món 2023 i està disposat a entrenar per estirar un camió de 20 tones: "I esperaré fins que algú intenti superar-lo i llavors faré 25 tones"