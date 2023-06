Troben el cap d'un turista a l'estómac d'un tauró d'Egipte

Tauró / Freepik

Al Mar Roig d'Egipte, es va descobrir el cap d'un turista dins l'estómac d'un tauró després d'un atac espantós. Segons els experts, es creu que aquest animal va ser responsable de la mort de dos nedadors l'any passat i va tornar a buscar "preses fàcils".

Vladimir Popov , un home rus que va ser mutilat fins a la mort per un tauró la setmana passada i va jugar amb el seu cos durant dues hores. Després de l'atac, un veí va explicar a Telegram: "Quan vaig nedar fins a l'home, l'aigua estava plena de sang. Aleshores vaig veure que ja no tenia una mà i va aparèixer un tauró. Immediatament em vaig adonar que no podia ser rescatat. També hi havia una dona a l'aigua, i estava en complet xoc".

Segons els informes, el cos de Popov va ser examinat per experts forenses en una morgue a Hurghada, que van declarar que presentava "greus deformacions i nombroses parts faltants". El tauró li va arrencar el cap, va desfigurar la cara i va separar parts del cos que després van ser recuperades del mar.

El mitjà egipci Al-Arabiya va informar que les restes de Popov, incloent el seu cap i mà, van ser trobades dins del tauró dissecat. No obstant, els experts ara suggereixen que el tauró podria haver estat involucrat en dos atacs mortals més l'estiu passat.

Al juliol, Elisabeth Sauer, una turista austríaca de 68 anys, va ser atacada mentre feia snorkel a l'aigua. A més, es va reportar que una segona víctima, un turista romanesa, va ser devorada viva a tan sols 200 metres de distància.