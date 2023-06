Un home fingeix la seva mort i apareix en helicòpter al funeral per donar una "lliçó de vida"

Captura del vídeo de Tiktok @el.tiktokeur2

Un pare va simular la seva pròpia mort i després va sorprendre la seva família durant el funeral en arribar en helicòpter , tot amb la intenció d'impartir "una lliçó de vida". David Baerten va dur a terme una impactant broma a Bèlgica per avaluar la reacció dels seus éssers estimats davant la seva mort.

L'home de 45 anys, conegut a TikTok, va explicar que desitjava fer aquest elaborat artifici a causa de la manca de comunicació que havia experimentat amb la seva família en general. Aquesta broma la va fer amb la col·laboració de la seva dona i fills, que es van sumar al pla.

Baerten, conegut com a Ragnar le Fou en línia i té 162.000 seguidors a TikTok, va arribar al funeral amb un equip de filmació en un helicòpter. Ell va explicar: "El que veig a la meva família sovint em dol. Mai em conviden a res. Ningú em veu. Tots ens distanciem. Em vaig sentir menyspreat. És per això que volia donar-los una lliçó de vida i mostrar-los que no han d'esperar fins i tot. que algú estigui mort per reunir-se amb ells”.

Un testimoni que estava present va compartir un vídeo a TikTok de l'helicòpter aterrant en un camp, seguit de la sortida del Sr. Baerten i la càlida rebuda dels seus familiars abraçant-lo. El Sr. Baerten ha afirmat que aquesta experiència li permet “descobrir qui realment es preocupen per mi”. El protagonista va assenyalar que "només la meitat de la meva família va assistir al funeral", però ha rebut acostaments per part d'altres parents des de llavors.