Un home fingeix la seva pròpia mort per donar una lliçó a la seva família i després apareix al funeral amb un helicòpter

Familiars veient com arriba l'heliòpter

Un pare va fingir la seva pròpia mort i després va arribar dramàticament al funeral en un helicòpter en un intent d'intentar ensenyar-li a la família "una lliçó de vida".

David Baerten va fer una extraordinària broma a Bèlgica per veure com reaccionarien els seus éssers estimats després de la seva mort.

El creador de TikTok de 45 anys va afirmar que volia dur a terme el truc elaborat perquè havia perdut el contacte amb gran part de la seva família.

Va buscar l'ajuda de la seva dona i fills, que van seguir el seu pla, i la seva filla fins i tot va publicar un homenatge fals al seu pare a les xarxes socials. Abans del funeral fals a prop de Lieja el cap de setmana passat, ella va escriure: "Descansa en pau, papa. Mai deixaré de pensar en tu. Per què la vida és tan injusta? Per què tu? Anaves a ser avi, i encara tenies tota la vida per davant. T'estimo! T'estimem! Mai t'oblidarem".

Baerten, conegut com a Ragnar le Fou en línia i té 162,00 seguidors a TikTok, va arribar al funeral amb un equip de filmació en un helicòpter. Mentre arribava, explicava: "El que veig a la meva família sovint em dol. Mai em conviden a res. Em vaig sentir menyspreat. És per això que volia donar-los una lliçó de vida i mostrar-los que no han d'esperar fins que algú estigui mort per reunir-se amb ells".

A continuació podeu veure l'arribada del bromista al funeral:

Un altre usuari de TikTok, que va ser-hi present, va compartir un vídeo de l'aterratge de l'helicòpter en un camp abans que Baerten sortís i els familiars emocionats l'abracessin.

La broma ha estat objecte de fortes crítiques per part de molts usuaris de les xarxes socials que la van qualificar de "broma cruel" i van dir que era "lamentable".

Però Baerten diu que "prova qui realment es preocupa per mi", malgrat la reacció violenta que va enfrontar, informa The Times.

Va dir que "només la meitat de la meva família va venir al funeral", però altres parents s'hi han acostat des d'aleshores.

"Aquells que no van venir, em van contactar per reunir-nos. Així que en certa manera vaig guanyar" , va afegir l'autor de la broma.