VÍDEO: Un artista ha pintat més de mil quadres amb caca de vaca

Va començar a experimentar amb la caca de vaca com a mitjà artístic fa més de deu anys, quan es va adonar de com era de difícil netejar les parets d'una granja on treballava.



Werner diu que va pensar que calia experimentar amb un material amb un potencial colorant i cobrent tan fort. Utilitza els fems de vaca com a pintures d'aquarel·la amb pinzells o ganivets. Afegeix aigua per diluir-ho i l'utilitza pur per obtenir una matèria fosca.



"Treballo per capes. Els temps d'assecat varien segons la consistència dels fems. També he d'ocupar-me de tots els trossets que es poden trobar als fems. Hi ha molts pals, palles, terrossos, fins i tot sorra i partícules d'insectes, així que pot ser difícil de manejar", afegeix.

L'artista no hi veu cap problema sanitari ni higiènic. Segons estudis clínics realitzats el 2003 , els fems de vaca conté bacteris saludables per a l'ésser humà . Reforça el sistema immunitari i estimula la producció de serotonina.



Des que va començar a pintar les obres d'art amb fems, ha creat més de 1.000 peces utilitzant el curiós material.