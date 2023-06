Roben a la casa de Pierce Brosnan i acaben fent caca al jardí

L'actor Pierce Brosnan amb la seva dona Keely Shaye Smith / @EP

L'actor Pierce Brosnan va patir un robatori a casa seva durant aquesta setmana. A més, el pitjor no va ser això, sinó que el lladre va acabar fent una caca al jardí com a 'regal'. Actualment, el Brosnan resideix a Malibú, Califòrnia, amb la seva dona, Keely Shaye Smith.



D'acord amb els informes, es va reportar un robatori a la residència de Pierce Brosnan durant aquesta setmana. Com si això no fos prou tràgic, el sospitós també va tenir com a objectiu la propietat del veí de l?actor, deixant un paquet desagradable.

L'actor de James Bond no era a casa seva en el moment en què un home va decidir defecar i orinar al jardí abans de furgar a les escombraries. Quan els agents van arribar al lloc, el sospitós va emprendre a fugir però el van poder localitzar amagat darrere les roques de la costa propera.

TMZ ha afirmat que el sospitós ha estat detingut i fitxat pel robatori. Segons els informes, Keely sí que era a casa durant l'incident.