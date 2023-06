Un multimilionari transporta arbres amb vaixell per crear el seu propi jardí botànic

Un multimilionari es dedica a transportar arbres centenaris i altres plantes amb vaixell a través de les aigües del Mar Negre . Es tracta de Bidzina Ivanishvili, que anteriorment va ocupar el càrrec de primer ministre de Geòrgia. La seva passió pels arbres és tan profunda que ningú no pot aturar el seu ambiciós projecte de col·lecció.



Cada setmana transporten magnòlies, tulipes, arbres centenaris i altres plantes i flors extremadament rares. Durant anys, els ciutadans han presenciat aquesta mena de desfilada on l'art se substitueix per la natura, en direcció al jardí d'aquest multimilionari.

En els darrers anys ha portat més de 200 arbres al parc personal d'Ivanishvili, molts d'ells extrets dels llogarets empobrits i els densos boscos de Geòrgia. Ivanishvili s'encarrega personalment de seleccionar i revisar la majoria dels exemplars, un per un.

La meitat dels arbres són transportats amb vaixell i l'altra meitat en camions. És important tenir en compte que moure arbres gegantins no és una tasca senzilla: les carreteres són estretes i estan envoltades de vivendes i més arbres. De vegades, per desplaçar un arbre, cal talar aquells que obstrueixen el camí, un procés que pot portar mesos de feina.

El seu destí és el Parc Dendrològic Shekvetili, ubicat a la costa del Mar Negre de Geòrgia. Aquest lloc encapsula perfectament l'extravagància d'Ivanishvili, amb un disseny ostentós que gira al voltant d'un estany ple de flamencs, pelicans i altres aus exòtiques. Segons s'esmenta en un reportatge de The New York Times , Ivanishvili personalment va ser l'encarregat de dissenyar aquest espai. El parc està envoltat de càmeres de seguretat, cosa que permet a qualsevol observar-lo, però ningú no s'atreveix a tocar-lo.